Жителя Коми будут судить за ДТП с двумя погибшими

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В Сысольском районе 22-летнего жителя Ижемского района будут судить за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в декабре прошлого года. Фигурант ехал за рулем ВАЗ-21103 по трассе «Вятка». В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу. Там он врезался в Volkswagem Polo. В результате ДТП погибли пассажирки иномарки 1958 и 2013 годов рождения. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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