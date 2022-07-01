«Тяжелая судьба была»: сегодня в Коми попрощаются с молодым местным жителем

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Жители Сосногорска сегодня, 1 июля, проводят в последний путь Эдуарда Мельникова. Молодой житель Коми скоропостижно скончался в возрасте 33 лет. Причины смерти родные предпочли не называть.

– Спи спокойно, друг наш. Ты всегда будешь с мыслями вместе с нами, в душе и в сердце. Тяжелая судьба была у тебя, – скорбят родные.

Об Эдуарде отзываются, как о добром, справедливом человеке, который любил жизнь.

– Так не успел я, чтобы ты меня научил кататься на мотоцикле, спи спокойно, братка, – прощаются его близкие.

Прощание с Эдуардом пройдет в 10:00. Желающие могут прийти, чтобы проводить его в последний путь в 6 микрорайон, 20, второй подъезд.

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