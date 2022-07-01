Сотрудница ЖКХ из Коми получила три года лишения свободы за мошенничество

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В Вуктыле приговорили к трем годам лишения свободы бывшую главбуха двух предприятий ЖКХ – ООО «Вуктылстройиндустрия» и ООО «Вуктылжилинвест24» за мошенничество в особо крупном размере с использованием рабочего положения. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

В период с 2018 по 2021 она проводила несколько незаконных транзакций на свой личный счет и счет знакомой, похитив у первой компании 500 тысяч рублей, а у второй – 1,8 млн рублей. Операции она пыталась замаскировать под хоздоговоры, штрафы и налоги.

Суд назначил наказание в колонии строгого режима, приговор пока что не вступил в законную силу.

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