В Коми бухгалтер украла у двух фирм 2,3 миллиона рублей

Фото: Ольга Крыльцова

В Вуктыле бывшую главного бухгалтера двух предприятий сферы ЖКХ признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщина работала главным бухгалтером в ООО «Вуктылстройиндустрия» и ООО «Вуктылжилинвест24». В 2018-2021 годах она украла у одной компании почти 500 тысяч рублей, а у второй – 1,8 миллиона рублей. Деньги злоумышленница перевела на свой счет и на счет своей знакомой. Для того, чтобы скрыть следы преступления, главбух маскировала переводы под оплату хозяйственных договоров, уплату штрафов и налогов. Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Невеста» украла у жителя Коми 200 тысяч рублей