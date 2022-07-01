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С начала 2022 года в Сыктывкаре поймали 50 пьяных подростков. Об этом сообщил врио замначальника отдела по исполнению административного законодательства городского управления МВД Владимир Доронин.

По его словам, за пять месяцев в Сыктывкаре выявили 8803 нарушения. В 1178 случаях это будет появление на улицах, скверах, в общественных местах в пьяном виде. За это грозит штраф от 500 до 1500 рублей или арест до 15 суток. В Сыктывкаре выявили 440 случаев распития алкоголя в общественном месте. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей. 50 из них – дети до 16 лет. Как передает БНК, их родителям грозят штрафы от 1 до 2 тысяч рублей.

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