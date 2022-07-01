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Происшествия1 июля 2022 7:00

В квартире Санкт-Петербурга обнаружены трупы 33-летнего жителя Коми и жительницы Украины

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Санкт-Петербурге обнаружены тела двух молодых людей: 31-летней жительницы Украины и 33-летнего мужчины из Воркуты. Трупы были найдены хозяйкой квартиры 28 июня.

Женщина рассказала, что сдала жильё на улице Дыбенко молодой украинке, однако она перестала выходить на связь. Тогда горожанка решила проверить, как дела у девушки и нашла ее и знакомого мертвыми.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства и причины гибели пары, однако уже точно известно, что криминального следа в смерти молодых людей нет.

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