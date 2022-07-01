В Сыктывкаре историческая часть города осталась без света

Фото предоставлено "КП-Коми" народным корреспондентом

В Сыктывкаре наблюдаются перебои с электроэнергией. По словам местных жителей, историческая часть города осталась без света, а на дорогах замечены регулировщики, которые корректируют движения транспорта.

По предварительным данным, света нет из-за аварии на электросетях. В мэрии Сыктывкара пока не могут назвать ее точное местонахождение, специалисты сейчас устраняют неполадки.

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