В Коми девушка без прав опрокинулась на квадроцикле

Фото: ГИБДД Ухты
В четверг, 30 июня, в Ухте опрокинулся квадроцикл, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщили в городском ГИБДД.
Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 19.30. 25-летняя девушка на большой скорости ехала на квадроцикле по грунтовой дороге вдоль реки Ухта в сторону поселка Шудаяг. Водитель не справилась с управлением. Из-за этого квадроцикл съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП девушка получила закрытый перелом позвоночника. Пострадавшую увезли в больницу. Девушка никогда не получала прав и ехала без шлема.
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