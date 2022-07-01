В Коми девушка без прав опрокинулась на квадроцикле

Фото: ГИБДД Ухты

В четверг, 30 июня, в Ухте опрокинулся квадроцикл, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 19.30. 25-летняя девушка на большой скорости ехала на квадроцикле по грунтовой дороге вдоль реки Ухта в сторону поселка Шудаяг. Водитель не справилась с управлением. Из-за этого квадроцикл съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП девушка получила закрытый перелом позвоночника. Пострадавшую увезли в больницу. Девушка никогда не получала прав и ехала без шлема.

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