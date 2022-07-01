В Коми запретят продажу алкоголя на три дня

Фото: архив КП.

В Коми ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом напоминает Минсельхоз республики.

Запрет на реализацию спиртного будет распространяться 2,3 и 8 июля. Это связано с празднованием Дня Молодежи и Дня семьи, любви и верности. Добавим, что алкоголь легко можно будет купить в общепите, но не в магазинах.

— В соответствии с Законом Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции, а также ограничений при розничной продаже безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Коми» на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День молодежи и ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днем молодежи, а также в День семьи, любви и верности, — заключили в Минсельхозе.

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