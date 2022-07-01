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Происшествия1 июля 2022 8:21

В Коми 47-летний мужчина погиб при ремонте грузовика

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Усть-Вымском районе Коми трагически оборвалась жизнь 47-летнего местного жителя. Мужчина погиб под кузовом грузовика «Урал», который он чинил.

Как сообщает СУ СК России по Коми, гибель устьвымца была зарегистрирована 29 июня. Из-за ошибки, допущенной мужчиной, кузов транспорта упал на ремонтника и придавил его. Травмы оказались смертельными.

- Погибший решил устранить неполадку с гидроцилиндром подъема кузова самосвала, принадлежащего местному предпринимателю. Слесарь не заблокировал поднятый кузов, который во время ремонта опустился и придавил его. Допущенная собственная неосторожность привела к гибели рабочего, - цитирует ведомство «КомиОнлайн».

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