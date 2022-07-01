Миграционный отток из Коми усилился

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Миграционный отток из Коми увеличился. Об этом сообщает Комистат.

Как говорится в сообщении ведомства, по состоянию на 1 мая численность населения составила 800,2 тысячи человек. То есть с начала года она уменьшилась на 3,3 тысячи человек или на 0,4%. Однако, по предварительным итогам переписи населения, на 1 октября прошлого года в Коми постоянно жили всего 738 тысяч.

Что повлияло на уменьшение численности населения? По информации статистиков, - как естественная убыль, так и миграционный отток.

Между тем, за четыре месяца 2022 года в республике родился 2081 ребенок (это на 262 меньше, чем за четыре месяца 2021), а умерли 3928 человек (на 81 больше).

Общая убыль составила 1847 человек. Это на 343 человека больше, чем за январь-апрель прошлого года (1504 человека). Из Коми в другие регионы уехало 3954 человека (на 319 меньше), приехали — 2560 человек (на 129 меньше). За границу переселилось 944 человека, из-за рубежа приехали 886. Общий миграционный отток за четыре месяца составил 1452 человека. Это на 341 больше, чем за тот же период прошлого года.

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