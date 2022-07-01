Средняя зарплата в Коми составила почти 68 тысяч рублей

Фото: архив КП

В апреле средняя зарплата в Коми составила почти 67 971 рубль. Об этом сообщает Комистат.

За год средняя зарплата выросла на 11,4%. В январе-апреле этот показатель составил 63971 рубль, Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 11,1%. При этом реальные доходы населения снизились на 5,3%. Больше всего получают люди, занятые в добыче нефти и газа. В среднем их зарплата достигает 116 005 рублей. Наименьший заработок у работников розничной торговли. Средняя зарплата в этой сфере составляет 34 800 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медианная зарплата в Коми снизилась на 2%