В Коми парень заплатил за несостоявшееся свидание 213 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Ухте мошенники украли у 23-летнего приезжего 213 тысяч рублей под предлогом оказания интимных слуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек приехал в республику, чтобы устроиться на работу. Он решил провести вечер в приятной компании и нашел сайт, на котором клиентам предлагались приватные услуги. Он созвонился по указанному телефону и выбрал девушку. Приезжий оплатил свидание, но на встречу та не спешила. Позднее молодого человека попросили внести деньги в качестве страховки для девушки, еще позже – продлить время свидания. Юноша послушно переводил деньги, а когда сумма достигла 213 тысяч рублей, тот заподозрил, что его обманывают, прекратил переговоры и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми хотел продажной любви и лишился 2 тысяч рублей