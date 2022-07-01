В Коми 50-летний мужчина до смерти забил мастера спорта по тхэквондо

Фото: архив "КП"

В Коми 50-летний житель поселка Яснэга до смерти избил своего друга, к которому пришел в гости. Мужчина во время застолья напал на пострадавшего и нанес ему удары в голову.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, трагедия развернулась еще в 2020 году. Выпивший мужчина предложил осмотреть спину своему другу, жаловавшемуся на боли в пояснице, а затем начал проводить такую же процедуру и хозяйке дома, что очень не понравилось ее сожителю.

- При осмотре поясницы хозяйки дома гость встретил агрессию со стороны её сожителя, который в ответ на это получил несколько ударов по голове. Не помогли потерпевшему навыки тхэквондо, а также наличие титула мастера спорта России, - уточнили в ведомстве.

Вердикт присяжными заседателями по данному уголовному делу был вынесен ещё 12 ноября 2021 года, однако для обсуждения иных вопросов и подготовки к судебным прениям судебное разбирательство было отложено на 17 ноября, однако находящийся на подписке о невыезде подсудимый скрылся.

Беглец был задержан спустя несколько месяцев и 12 апреля 2022 года заслушал обвинительный приговор. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Его защитник в апелляционной жалобе ссылался на допущенные при рассмотрении уголовного дела нарушения процессуального закона, которые вызвали у присяжных предубеждение в отношении подсудимого, а также посчитал назначенное наказание чрезмерно суровым. По результатам апелляционного рассмотрения все доводы стороны защиты были тщательно проверены, однако своего подтверждения не нашли, приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

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