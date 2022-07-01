Сыктывкарка пострадала от рук косметолога, работавшей без лицензии

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Сыктывкара пострадала от действий косметолога, работавшей без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, девушка обращалась за процедурой увеличения губ. Через некоторое время сыктывкарке потребовалась помощь квалифицированного специалиста. Дело в том, что у пострадавшей над верхней губой возникла миграция филлера. Для того, чтобы устранить эти последствия, девушка подыскала в Сыктывкаре косметолога.

Косметолог имела медицинское образование, но работала без лицензии. Она принимала пациентов в так называемом «кабинете», в антисанитарных условиях. Через несколько минут после введения препарата у девушки покраснело лицо и появились признаки удушья. Косметолог не стала вызывать скорую. Вместо этого она выдала лекарство от аллергии и предложила покинуть «кабинет». Девушка уехала, а затем обратилась к медикам.

Косметолога привлекли к административной ответственности за работу без лицензии.

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – говорится в сообщении.

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