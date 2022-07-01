В Коми впервые подготовили семейных врачей

Фото: пресс-служба главы Коми

В Медицинском институте Сыктывкарского госуниверситета состоялся первый выпуск врачей общей практики (семейных врачей). Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Семейная медицина – это дополнительная программа послевузовского образования, которую впервые реализовали в СГУ. Именно такие специалисты наиболее востребованы как в городах, так и в селах Коми. Эти врачи совмещают знания и умения целого ряда специалистов. В Коми эту профессию получили девять человек. Они будут работать в Сыктывкаре, Воркуте, Корткеросском и Сыктывдинском районах. Всего в больницах Коми работают 30 врачей общей практики.

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