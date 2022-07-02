Гериатр предупредила жителей Коми об опасном заболевании из-за нехватки витаминов

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У жителей Севера риск возникновения деменции выше, чем у жителей других регионов. Об этом сообщила врач-гедиатр из Коми Наталья Дубова. По ее словам, в республике больше всего болезнью Альцгеймера страдают пожилые женщины, проживающие в городах.

Врач объяснила данную тенденцию двумя факторами: женщины живут дольше мужчины, а также в городах заболевания выявляют чаще, чем в сельской местности.

— Всего за 2021 год в республике прошли диспансеризацию 22 984 человека. Из них признаки старческой астении выявлены у 38. Больше всего у женщин, в частности, потому, что женщины в среднем дольше живут. За первый квартал 2022 года из 9 тыс. прошедших диспансеризацию признаки выявлены уже у 15 человек, — добавила Наталья Дубова.

Она пояснила, что умеренная деменция выявляется у 20% людей старше 65 лет. Среди лиц старше 80-ти число страдающих болезнью Альцгеймера доходит до 40%. Большая часть страдающих деменцией — городские жители.

— Скорее всего, это связано с тем, что выявляемость в городе больше, чем в сельской местности. На селе зачастую просто некуда с этим вопросом обратиться, — уточнила гериатр. — Северяне более подвержены деменции потому, что на Севере уменьшена инсоляция и обменные процессы нарушены, так как очень важно достаточное количество витамина D. Не хватает йода, фолиевой кислоты, на Севере менее доступны в необходимом количестве фрукты и овощи, — перечислила эксперт. — Правда, в отсутствии фруктов могут выручить наши северные лесные ягоды, которые и в замороженном виде нисколько не теряют своей ценности, — цитирует БНК врача.

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