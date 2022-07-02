В Коми четыре выпускника написали ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов

Фото: архив "КП"

Еще четыре стобалльника, написавших ЕГЭ по информатике и ИКТ, появились в Коми. Выпускники получили наивысший балл среди 694 учеников, выбравших этот предмет.

Как сообщили в пресс-службе Минобразования Коми, стобалльники проживают в Печоре, Ухте и Сыктывкаре.

- В Республике Коми экзамен сдали 694 человека. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов. На высший балл экзамен сдали четверо выпускников: Андрей Бобовский из Печоры, Андрей Литовец из Ухты и Антон Сажин и Даниил Воеводкин из Сыктывкара.

Таким образом, в команде стобалльников 2021-2022 учебного года теперь 22 выпускника, которые в основной период сдачи ЕГЭ показали 23 максимальных результата.

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