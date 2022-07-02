Июль принесет жителям Коми 30-градусную жару

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Синоптики Коми рассказали о том, какой июль ждет в этом году жителей республики. По данным метеорологов, погода будет неоднородной: то заморозки, то 30-градусная жара.

Однако ждать жаркого июля ждать все же не стоит, расстраивают синоптики. В течение месяца чаще всего столбик термометра не поднимется выше +24 градусов.

- В течение месяца погодные условия будут неоднородными, с повышениями и понижениями температурного фона. В первые пять дней установятся летние температуры +25...+30°С, но последующая пятидневка будет прохладнее: +19...+24°С. Во второй и третьей декаде месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются от +18°С до +25°С, на севере в отдельные периоды ожидается +13...+18°С. Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах от +7°С до +12°С, при потеплении — в пределах +13...+18°С, в период похолодания в отдельные ночи возможно понижение температур до +1...+6°С, - предоставили прогноз синоптики.

В июле месячная сумма осадков в большинстве районов предполагается в пределах средних многолетних значений. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, следует из прогноза на сайте Коми ЦГМС.

В среднестатистическом июле бывает в среднем 13-14 дней с осадками, при этом месячное количество осадков колеблется от 53 до 82 мм, в районах Предуралья от 83 до 92 мм. Средняя температура находится в пределах от +17°С на юго-западе республики до +12°С на северо-востоке, отмечают метеорологи.

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