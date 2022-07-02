В Коми снижены цены на бананы, чай и туалетную бумагу

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В Коми вновь изменились цены на прилавках магазинов. Согласно обновлённым данным Комистата, за последние семь дней существенно снизилась цена на ряд товаров. Например, стоимость бананов, чая и туалетной бумаги теперь ниже, чем было неделей ранее.

Больше всего в цене потеряла капуста. Цена на неё упала на 11,4%.

— За неделю цены снизились на мазь левомеколь – на 3,8%, анальгетики – на 3,1%, пылесосы – на 2,3%, бумага туалетная – 3,7%, зубная паста – на 2,1%, бананы – на 4,7%, капуста белокочанная – 11,4%, черный чай – 6,3%, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 3,3%, свинина - на 2,2%, — говорится в исследовании Комистата.

А вот подорожали за неделю говядина - на 2%, сосиски - на 3,7%, колбаса – 2,1%, сыры сычужные твердые и мягкие – на 3,2%, консервы овощные для детского питания - на 2,4%, яйца – на 1,7%, ржаной хлеб – на 2,7%, рис – на 1,1%, огурцы свежие - на 5,2%.

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