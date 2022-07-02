Названы даты начала перелетов из Сыктывкара в Казань и Архангельск

Фото: архив КП.

Рейсы по маршруту Сыктывкар — Казань начнутся с 24 июля, а из столицы Коми попасть в Архангельск можно уже с 20 июля. Данные перелеты стали возможными после того, как власти республики обратились к федеральному центру с просьбой предоставить субсидию для организации рейсов.

Авиакомпанией, которая будет заниматься авиаперевозками, стала «Руслайн». Согласно расписанию, самолёты будут летать два раза в неделю.

На сайте перевозчика 2 июля появилась возможность приобрести билет на одного взрослого из столицы Коми в столицу Татарстана за 4199 руб. Важно иметь в виду, что тариф специальный, без багажа. Полеты выполняются по воскресеньям и средам, длительность – 1 час 30 минут.

В Архангельск можно будет улететь уже с 20 июля за 5238 рублей. Тариф также безбагажный. Время в пути обозначено в 1 час 20 минут.

Полеты также будут выполняться по средам и воскресеньям.

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