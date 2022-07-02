В Коми пожарные из огня спасли 69-летнюю пенсионерку

Фото: архив КП.

В жилом доме Воркуты по Усинской улице произошёл крупный пожар, который едва не закончился трагедией. Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, возгорание было зафиксировано накануне, 1 июля, в пятом часу дня.

Из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 10 человек, однако очевидцы рассказали, что в огне остался человек. Пожарные, зайдя в полыхающий дом, обнаружили в огненной ловушке 69-летнюю пенсионерку, которую вывели наружу и передали медикам.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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