В Сыктывкаре пропал 39-летний Александр Кравченко

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах пропал 39-летний Александр Кравченко. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным добровольцев, сыктывкарец пропал 30 июня этого года. С тех пор он не выходил на связь с близкими, которые не могут найти себе покой уже третий день.

Приметы: рост 190 см, плотное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы.

Был одет: чёрная куртка, темно-синяя футболка, темно-серые джинсы, черно-белые кроссовки, черная панама с белыми буквами.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра, просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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