В Воркуте не смогли спасти попавшего в ДТП мотоциклиста

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили о смертельной аварии, которая произошла накануне, 2 июля. По предоставленным данным, в Воркуте скончался до прибытия скорой помощи 48-летний мотоциклист.

ДТП зарегистрировано в 1:57 на улице Энтузиастов. Погибший ехал на мотоцикле Минск, когда на перекрестке с Воргашорской улице не предоставил преимущество автомобилю «Субару»ю

В результате столкновения мужчин скончался на месте. Обстоятельства ДТП сейчас расследуют правоохранители.

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