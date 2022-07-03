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Общество3 июля 2022 7:00

Жителям Сыктывкара объяснили причину выбора участка под кладбище

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Под Сыктывкаром состоялась встреча жителей микрорайона Яг-Кар с представителями администрации города, во время которой чиновники объяснили причину выбора нового участка под кладбище.

По предоставленной информации, новые захоронения планируют разместить на границе Сыктывкара и Сыктывдинского района. По словам начальника управления ЖКХ мэрии Александра Гонтаря, новое кладбище расположится в трех километрах от Верхней Максаковки и более чем в девяти – от Краснозатонского.

Гонтарь также отметил, что до окончательного решения должны пройти еще ряд процедур согласования с Роспотребнадзором, правительством Коми и РФ. Кроме того, земля пока еще не является собственностью муниципалитета.

Ранее в пресс-службе сообщали, что на старом кладбище категорически не хватает мест под захоронения.

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