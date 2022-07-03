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Общество3 июля 2022 12:17

В Коми два города лидируют по числу заболевших коронавирусом

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Роспотребнадзор Коми сообщил, в каких городах напряженнее всего ситуация с коронавирусом. По предоставленной информации ведомства, больше всего случаев заболевания выявили в двух городах республики.

В надзорном органе уточнили, что на первом месте стоит Сыктывкар, где нашли четверых заболевших, на втором – Сосногорский район с тремя случаями.

Всего выявили 15 заболевших коронавирусом за сутки, новых смертельных исходов не зарегистрировали, выздоровевшими считаются 16 человек.

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