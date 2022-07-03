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Общество3 июля 2022 13:00

В Коми объявили режим чрезвычайной опасности

В Коми из-за высокой пожароопасности запретили въезд в лесах
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МЧС Коми предупредили, что в республике ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности 3 и 4 июля. Данные переданы со ссылкой на ЦГМС региона.

– В период с 3 по 4 июля по республике ожидается установление высокой и чрезвычайно высокой пожароопасности, – следует из опубликованного сообщения.

В ведомстве также передали, что из-за введенного режима запрещается сжигать сухую траву и мусор, а также ограничено пребывание и посещение лесов.

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