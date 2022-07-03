Сотрудники ГИБДД в Сыктывкаре спасли из горящего дома людей

Фото: МВД Коми

В МВД Коми сообщили, что сотрудники ГИБДД в Сыктывкаре спасли людей из горящего дома. Лейтенант полиции Антон Размыслов и старшина полиции Руслан Забоев смогли сориентироваться в крупном пожаре на улице Морозова.

По предоставленной информации, правоохранители прибыли на место происшествия первыми и увидели, что огонь разгорелся в квартире на пятом этаже. Поднявшись, они увидели, что на этаже сильное задымление и услышали крики. Находившийся в коридоре мужчина объяснил, что его жена потеряла сознание. Полицейские оказали ей первую помощь и помогли прийти в сознание.

Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники других экстренных служб и спасли 50 человек. Причиной возгорания, по предварительным данным, причиной стала непотушенная сигарета.

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