«Думаете, самое тяжелое позади?»: певица Mary Gu высказалась во время выступления в Сыктывкаре

Фото: Облака

Накануне, 2 июля, в Сыктывкаре на республиканском выпускном «Облака-2022» выступила певица Mary Gu. Во время своего концерта она обратилась к выпускникам, отметив, что жизнь – это сплошной экзамен и не стоит думать, что самое тяжелое осталось позади.

– Думаете, что самое тяжелое осталось позади? Знайте, что жизнь - сплошной экзамен, – заявила она.

Во время выступления певица исполнила все свои самые знаменитые хиты и активно общалась с аудиторией.

– Правильные выходные должны начинаться с концертов, – написала она в социальных сетях.

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