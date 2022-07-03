В прокуратуре проверят ЧП с неисправным самолетом в Коми

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Сосногорской транспортной прокуратуре начали проверку ЧП с самолетом. По предоставленной информации, 1 июля легкомоторный самолет Cessna авиакомпании Восход приземлился в аэропорту Ухты с неисправным шасси.

В ведомстве уточнили, что на борту в тот момент находились два человека. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет. В надзорном органе намерены уточнить все обстоятельства произошедшего, соблюдение технической безопасности, а также состояние судна.

Процессуальное решение примут уже после результатов проверки. Если будут найдены нарушения, заведут дела.

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