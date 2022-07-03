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Общество3 июля 2022 17:00

Стало известно, когда в Коми придет настоящая жара

Синоптики пообещали в первую неделю июля в Коми до +30С
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали о погоде в Коми в первую неделю июля. По предоставленной информации, в республику наконец-то придет летняя погода.

Метеорологи передали, что днем температура воздуха будет от +25 до .+30С. Прогреются также и ночи – от +13 до +18С.

Повышенное атмосферное давление также принесет в регион сухую погоду практически без осадков. Дожди начнутся с середины недели под действием циклона. Осадки могут перерасти в ливни и грозы с порывистым ветром.

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