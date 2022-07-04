«Как ты мог меня оставить»: жительница Коми рассказала о гибели своего любимого

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Жительница Сосногорска Яна К. поделилась своей болью от утраты. Женщина рассказала, что похоронила любимого человека. 44-летний Александр Р. ушел из жизни 30 июня.

– Ну, как ты мог меня оставить, такую любовь. Ты обещал мне, прости меня. Мы с тобой были, как Мистер и Миссис Смит, я люблю тебя, прости меня, – написала она в социальных сетях.

Александра похоронили 2 июля на кладбище Гайдара. Проводить его пришли родные и близкие, а также просто знакомые люди. Все отзывались о нем, как о любящем, добром человека.

– Сашка, слишком рано ты ушел. Примите наши соболезнования, сил и терпенья в вашем горе. Царствие небесное, Саша, спи спокойно, – пишут его родные.

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