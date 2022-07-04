Голый житель Коми напал на полицейского

Фото: архив КП

В Сосногорском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя из Троицко-Печорска, который залез в чужую квартиру, разделся там, выпил весь алкоголь у хозяев, а потом в таком виде напал на полицейского.

Преступление произошло в октябре 2021 года. Незваного голого гостя застала хозяйка жилища, так как он не хотел уходить, женщине пришлось вызвать полицию. Когда на место происшествия прибыл наряд, злоумышленник в таком виде попытался оказать сопротивление правоохранителям. Он ударил полицейского по лицу, а после его пришлось повалить в снег.

Впоследствии его все же усадили в машину. Впоследствии он свою вину не признал и сказал, что ударил по лицу стража порядка случайно, поскользнувшись. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Очень рано ты ушел»: в Коми оплакивают внезапную смерть молодого мужчины (подробнее)