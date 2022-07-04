Жителям Коми рассказали, как уберечь клубнику от долгоносика

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Аграрии Коми поделились ценными советами, как уберечь урожай клубники от вредителей. По словам специалистов КФХ «Семена Коми», наибольшую угрозу ягоде представляет долгоносик.
Это насекомое грызёт листья и цветоносы, откладывает потомство на клубнике и значительно сокращает количество клубники.
— Личинка питается содержимым бутона в течении 20 дней. После чего выходит и окукливается, — говорят фермеры.
Рекомендуемые меры борьбы:
- ранневесенняя обработка системными (долгого действия) препаратами Алатар и Кинмикс;
- обработка контактными (мгновенного действия) биопрепаратами Фуфанон Нова и Фитоверм по вредителю;
- обязательно собрать и сжечь подгрызанные бутоны.
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