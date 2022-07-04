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Общество4 июля 2022 6:37

В Коми спасли поругавшегося с таксисткой вахтовика

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Печоре таксистка высадила пьяного клиента, и ему потребовалась помощь спасателей.

Вахтовик приехал в Печору на поезде и вызвал такси. Когда машина подъехала, пьяный мужчина начал скандалить с женщиной-водителем. В ответ на это таксистка высадила мужчину и уехала. Вахтовик не знал, где находится, и поэтому он позвонил в 112. Спасатели нашли его в районе леспромхоза. Как передает «Комиинформ», вахтовика задержали полицейские.

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