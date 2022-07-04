В Коми ко Дню семьи, любви и верности получат 72 образцовые семьи получат медали

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В Коми более 70 семей будут удостоены медалей в честь празднования Дня семьи, любви и верности, который в нашей стране отмечается 8 июля. Награду вручают парам, которые прожили в браке более 25 лет. В этом году такую медаль получат 72 семьи.

Как сообщили в региональном Минтруде, приближающийся праздник в Сыктывкаре намерены отметить широко и красиво.

- Памятные награды супругам, которые прожили в счастливом браке более 25 лет, воспитали своих детей достойными людьми и служат примером трудолюбия и преданности друг другу, будут вручаться на праздничных мероприятиях во всех городах и районах республики. В этом году День семьи любви и верности, согласно указу Президента России, впервые будет отмечаться как официальный всероссийский праздник. В Сыктывкаре его будут широко отмечать в парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова с 15:00. Церемония награждения 10 семей с большим супружеским стажем, а также поздравление молодоженов, ставших супругами 8 июля, станет одним из ключевых моментов праздника, - рассказали в ведомстве.

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