В Коми Subaru съехал в кювет: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 3 июля, в Печорском районе Subaru Forester съехал в кювет, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около девяти утра. Мужчина 1960 года рождения за рулем Subaru ехал по автодороге Ижма – Усть-Цильма в сторону поселка Ираёль. На 20-м километре он не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в кювет.

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. У женщины 1957 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также перелом левой голени. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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