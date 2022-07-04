Пропавший 39-летний Александр Кравченко из Сыктывкара найден мертвым

Фото из личного архива погибшего

В Сыктывкаре свернули поиски пропавшего 39-летнего Александра Кравченко. Мужчина был найден мертвым в городском лесном массиве. о смерти мужчины сообщили полицейские.

Напомним, сыктывкарец исчез 30 июня. На протяжении нескольких дней кинологи, волонтеры поискового отряда и полицейские вели розыскные работы. Известий об Александре не было вплоть до сегодняшнего дня.

По данному факту начата проверка. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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