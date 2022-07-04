В Коми продолжится прием заявлений в первый класс

Фото: архив КП

Со среды, 6 июля, в Коми начинается прием заявлений о зачислении на будущий учебный год в первые классы детей, не живущих на закрепленной территории. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минобрнауки.

Прием заявлений продлится до 5 сентября или до момента заполнения свободных мест. Информацию о свободных местах можно получить на сайтах школ. Решение о зачислении принимается школой в течение пяти рабочих дней. Подать заявление можно очно, либо же на сайте дети11.рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Сыктывкара выкупили недвижимость для строительства школы за 50 миллионов рублей