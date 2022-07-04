В Сыктывкаре перекрыли улицу Советскую

Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре ограничили движение транспорта по улице Советской. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Ограничения ввели 30 июня. Они связаны с тем, что филиал Коми ПАО «Т Плюс» будет проводить земляные работы на улице Советской. Движение перекроют на участке от дома №38 до дома №52 на всей ширине проезжей части. Ограничения будут действовать до 31 августа.

До конца лета будет организовано двустороннее движение:

Запрещена остановка транспортных средств по четной и нечетной стороне:

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