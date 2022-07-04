В Коми троих мужчин будут судить за махинации с субсидиями

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми троих мужчин обвиняют в мошенничестве с сельскохозяйственными субсидиями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2019 году сыктывкарец 1966 года рождения, являясь фактическим руководителем ООО, которое занималось производством сельскохозяйственной продукции, разработал схему хищения денег. К реализации плана он привлек двух участников общества 1962 и 1987 годов рождения.

В 2020 году ООО заключило договор на поставку и монтаж сплит-системы стоимостью 247 900 рублей. В связи с этим компания имела право на получение субсидии в размере 40% стоимости оборудования, то есть 99 160 рублей. Однако участники ООО изготовили фиктивные документы, где цена контракта составила 598 500 рублей, а сумма субсидии – 239 400 рублей. Таким образом фигуранты незаконно получили 140 240 рублей.

Далее фигуранты решили украсть еще 1,84 миллиона рублей. Фигуранты достигли договоренности с компанией по поставке холодильного агрегата на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. В документах они почти вдвое завысили стоимость оборудования. Однако субсидию злоумышленники так и не получили. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.

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