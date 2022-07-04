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Происшествия4 июля 2022 11:39

В Сыктывкаре 37-летний мужчина избил молотком знакомую из-за убежавшей во время прогулки собаки

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре 37-летнего местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 20 декабря прошлого года. Пьяный сыктывкарец предъявил претензии 42-летней знакомой. Дело в том, что женщина не уследила за его собакой, в результате чего та сбежала. Житель Коми схватил молоток и как минимум шесть раз ударил знакомую по голове, лицу и голени. В результате пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

Сыктывкарец признал свою вину. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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