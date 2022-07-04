Сыктывкарку судили за распространение порно

Фото: архив КП

Жительницу Сыктывкара признали виновной в незаконном распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2015-2019 годах сыктывкарка под именем Эрика Пирская (Матильда) разместила в социальной сети «ВКонтакте» объявление о предоставлении массажных услуг. Кроме того, она выложила видео с порнографические материалы. Доступ к этим материалам был у любого посетителя страницы женщины. Суд оштрафовал жительницу Коми на 30 тысяч рублей.

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