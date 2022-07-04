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Происшествия4 июля 2022 14:05

В Коми в лобовом столкновении легковушки и КАМАЗа погиб 29-летний мужчина

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

На трассе в Коми произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь молодого мужчины. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, на 57 км дороги Корткеросс – Мордино – Лопыгино лоб в лоб столкнулись КАМАЗ и KIА.

На месте аварии моментально погиб 29-летний водитель корейского авто, состояние водителя грузовика уточняется.

По предварительным данным, погибший выехал на встречку, не справился с управлением и залетел под колеса КАМАЗа.

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