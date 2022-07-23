В Сыктывкаре трагически от рук пожилого возлюбленного погибла 58-летняя женщина

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 58-летней местной жительницы. Женщина погибла от рук сожителя.

Как сообщает СУ СК России по Коми, между парой, которая была пьяна, вспыхнула ссора. Конфликт очень быстро перерос в кровавую трагедию: 71-летний пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь сожительницы. Женщина умерла до приезда медиков.

- Следственным отделом по городу Сыктывкару завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст. 105 УК РФ). В ходе расследования обвиняемый подтвердил, что совершил вышеуказанные действия, но не согласился с их квалификацией, - сказали в пресс-службе следкома.

Следствием собраны доказательства, что позволило уголовное дело передать для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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