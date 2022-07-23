В Коми 11 детей заразились кишечной инфекцией

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В Коми растет заболеваемость кишечными инфекциями. Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, число заражений носит традиционно сезонный характер. Также в ведомстве отметили, что показатель заболеваемости все же находится на низком уровне.

- Роспотребнадзора по Республике Коми в первом полугодии 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уровень заболеваемости находится на стабильно низком уровне, зарегистрировано 11 случаев заболевания (за аналогичный период прошлого года – 10), - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили о правилах гигиены и дали рекомендации по профилактике кишечных инфекций:

- Соблюдайте правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом после посещения туалета, перед и во время приготовления пищи, перед едой, после прихода домой с улицы. Не забывайте помыть руки детям, учите их правилам личной гигиены

- Не купайтесь в непроточных водоемах, в местах несанкционированных для купания; учите детей не заглатывать воду при купании.

- Не пейте воду из непроверенных источников, предпочтительнее использовать бутилированную воду гарантированного качества или кипяченую;

- Не допускайте посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями заболевания.

- Фрукты, овощи, ягоды мойте под проточной водой, затем обдавайте кипятком.

- Имейте ножи, разделочные доски отдельно для сырых и вареных продуктов, для салата, хлеба. Посуду, где хранились сырые продукты, тщательно мойте с моющими средствами.

- Не допускайте соприкосновения между продуктами прошедшими и не прошедшими кулинарную обработку.

- Упаковывайте каждый продукт в отдельную чистую упаковку, берегите продукты от загрязнения.

- Содержите в чистоте свой дом, особенно кухню и туалет.

- Защищайте пищу от насекомых, грызунов и домашних животных, возможных переносчиков инфекции и ведите борьбу с мухами и тараканами.

- Регулярно мойте и содержите в чистоте детские игрушки.

- Не рекомендуется покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

- При проявлении симптомов острой кишечной инфекции (повышение температуры, тошнота, рвота, озноб) не занимайтесь самолечением, незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и проведите дезинфекцию в доме, обратив особое внимание на санитарные узлы, посуду и личные вещи больного.

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