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Общество23 июля 2022 11:30

Сыктывкар вернул лидерство по суточному приросту зараженных ковидом в Коми

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Почти каждый третий случай заражения коронавирусом за сутки пришелся на Сыктывкар. это следует из данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором.

По данным ведомства, из 20 новых фактов инфицирования семь было обнаружено в столице Коми. Вдвое меньше было подтверждено в Воркуте и Сосногорском районе, которые расположились на втором месте рейтинга.

- Выявлено ПЦР-тестированием 173 153 (+20) случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 7, Воркуте и Сосногорском районе – по 3, - заключили в Роспотребнадзоре.

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