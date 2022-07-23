Сыктывкар вернул лидерство по суточному приросту зараженных ковидом в Коми

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Почти каждый третий случай заражения коронавирусом за сутки пришелся на Сыктывкар. это следует из данных, предоставленных региональным Роспотребнадзором.

По данным ведомства, из 20 новых фактов инфицирования семь было обнаружено в столице Коми. Вдвое меньше было подтверждено в Воркуте и Сосногорском районе, которые расположились на втором месте рейтинга.

- Выявлено ПЦР-тестированием 173 153 (+20) случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 7, Воркуте и Сосногорском районе – по 3, - заключили в Роспотребнадзоре.

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