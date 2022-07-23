Сыктывкарские полицейские спасли из огня пятерых человек

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В Сыктывкаре полицейские спасли людей из пожара. Как рассказали в пресс-службе МВД, четверо мужчин и женщина с ограниченными возможностями оказались в огненной ловушке, когда к ним на помощь пришли старший лейтенант полиции Дмитрий Подоров и старший сержант полиции Дмитрий Дербенев.

Сотрудники ППС оказались на месте пожара после звонка очевидцев. Горожане рассказали, что из горящего здания вышли не все.

- Очевидцы рассказали, что никто из жильцов домовладения не выходил на улицу. Оценив ситуацию, Дмитрий Подоров вошел в задымленный дом. У входа он обнаружил мужчину и помог ему выбраться на свежий воздух. Гражданин сообщил, что в доме остались еще четыре человека. Полицейский незамедлительно вернулся в горящее здание. В комнате он увидел женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. Он взял ее на руки и перенес на безопасное от дома расстояние, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В это время на место происшествия прибыл пожарный расчет. Дмитрий Дербенев помог им эвакуировать остальных граждан. Вскоре возгорание было локализовано. В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.

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