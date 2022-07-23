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Общество23 июля 2022 12:32

На Коми обрушится разрушительная сила

В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра
Источник:kp.ru
фото: pexels.com

фото: pexels.com

В Коми объявлено штормовое предупреждение. По данным республиканских синоптиков, в регионе бушует сильный ветер. Порывы воздушного потока могут достигать 20 м/с, говорят метеорологи.

Особенно опасная ситуация складывается в южных районах Коми. Там ожидаются ливни, грозы и ураган.

- Сегодня, в ближайшее время с сохранением до 19:00 23 июля, в отдельных южных районах республики ожидаются: гроза, местами ливни, усиление ЮЗ, З ветра порывами до 15-20 м/с. Районы: Сыктывдинский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сыктывкар.

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