«Как же горько»: в Коми поминают трагически погибшую молодую маму

Фото: соцсети

Сегодня, 24 июля, прошло 40 дней со дня трагической гибели молодой мамы 28-летней Екатерины П. Близкие, несмотря не то, что со дня смерти прошло больше месяца, до сих пор не могут поверить в случившееся.

– Как быстро 40 дней прошло. Меня бритвой будто полоснуло,когда узнала я, что ее нет в живых. Как же горько представить теперь ,что тебя мне уже не обнять, – пишет ее близкая подруга.

О том, что Екатерина погибла стало известно в июне. Ее тело нашли 15-го числа. Близкие рассказывали, что девушку мучали депрессии после гибели любимого человека. По одной из версий, из-за душевной боли жительница Сосногорска решила наложить на себя руки, по второй – смерть была насильственной, на что указывают многочисленные синяки на теле.

У Екатерины остался маленький сын, которого будут воспитывать ее пожилые родители. Девушку похоронили 18 июня на кладбище Гайдара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Безумно красивая»: в Коми похоронили трагически погибшую молодую маму (подробнее)